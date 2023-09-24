Tolunay Kafkas: 3 puana yakın olan bizdik

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, üç puana yakın tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna etkili başladıklarını ve golü de erken bulduklarını ifade etti.

Oyunun belli bölümünde iyi oynamadıklarını anlatan Kafkas, "Özellikle ofansif anlamda üretken olamadık. Üç puana yakın taraf Ankaragücü'ydü. Maalesef bazı oyuncuların seviyelerinin altında olması, maçı kazanamamamıza neden oldu." değerlendirmesini yaptı.