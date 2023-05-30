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Spor

Tolunay Kafkas: Ankaragücü'nün gelecek yılını planlayacağız

MKE Ankaragücü teknik direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

30 Mayıs 2023 Salı 23:52 - Güncelleme:
Tolunay Kafkas: Ankaragücü'nün gelecek yılını planlayacağız
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 4-1 kaybettikleri maçta yedikleri üçüncü gole kadar oyunun dengede geçtiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, "Önümüzdeki iki maç en iyi şekilde bitirilecek ve Ankaragücü'nün gelecek yılı için planlamaya başlanacak." dedi.

Oyuna farklı bir dizilişle başladıklarını anlatan Kafkas, şunları kaydetti:

"Koşu yollarında biraz sıkıntı çektik ve o arada golü yedik. Eski saha dizilişine geçince oyunu dengeledik, golü de bulduk. Yediğimiz ikinci gol çok kötüydü. Organize olduğumuz durumda gol yedik. Değişikliklerle tekrar oyun gücümüzü artırmak istedik. Kısmen de üçüncü gole kadar dengeliydi oyun. Üçüncü golden sonra oyun tamamen koptu ve Galatasaray'ın lehine döndü. Çok ağır kupa maçları oynadık, bu bizi biraz yordu ve hırpaladı. Yorgun oyuncularımızı dinlendiremedik."

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