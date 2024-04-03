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Spor

Tolunay Kafkas: Bu ülke iki kulüpten ibaret değil

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas, ligde alınan Sivasspor mağlubiyeti sonrası sert açıklamalarda bulundu. Kafkas, 'u ülke iki kulüpten ibaret değil! Bir sürü şey oluyor, iş raydan çıktı. Kimse Karagümrük'ü ve bizleri hafife almasın.' sözlerini sarf etti.

3 Nisan 2024 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
Tolunay Kafkas: Bu ülke iki kulüpten ibaret değil
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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenildikleri maçın ardından Türk futbolunda yaşananlarla ilgili tepki dolu açıklamalar yaptı.

Tolunay Kafkas, Türk futbolundaki gerilimle ilgili yaptğı açıklamada "Türk futbolunda doğruyu en kanlı haksızlıktan bile ayırt etmek artık mümkün değil. Bunu bir bütün haline getirdiler. Yukarıda konuşuyorlar, yapıyorlar... Bu lig iki takımdan ibaret değil kardeşim!" dedi.

"BİZİ HAFİFE ALMAYIN"

Açıklamalarına devam eden Tolunay Kafkas "Ben emekçi bir insan olarak, 40 yılımı bu işe vermiş adam olarak konuşuyorum! Golden önce faul var falan.. Hakemlere bir şey söylemiyorum. Aşağıda can mücadelesi veren insanlar var. Hayatını bu işe koymuş insanlar var, başkanlar var. Herkes dikkatli olacak yani! Bu ülke iki kulüpten ibaret değil! Bir sürü şey oluyor, iş raydan çıktı. Kimse Karagümrük'ü ve bizleri hafife almasın." ifadelerini kullandı.

"KÜME DÜŞMEK ŞEREFSİZLİK DEĞİL"

Hakemlere ve yöneticilere seslenen Kafkas "Önemli mesajlar söylüyorum çünkü bizler bu işin içerisindeyiz.. Ben, Samet Hoca, Rıza Hoca, Şenol Hoca, Fatih Hoca... 50 yıldır bu işin içindeyiz. Benim de 40. yılım. İş şeyden çıktı... Bizim de göz yaşlarımız var. Herkes, her maçı iyi yönetsin. Küme düşmek şerefsizlik değildir! Şampiyonluk da kahramanlık meselesi değildir. Bir oyundur. İyi takım kurarsın, iyi hoca getirirsin ve olursun. Bir spor adamı ve teknik direktörsün ötesinde konuşuyorum. Hiçbir zaman bir teknik direktör gibi olmadım, ötesi olmaya çalıştım. Bilgimle ve entelektüelliğim ile... Gerçekten iş şeye geldi yani!" dedi.

BASIN TOPLANTISINDAN AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında da açıklama yapan Tolunay Kafkas, maçın ilk 20 dakikasına istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.

Daha sonraki bölümde oyunu toplu ve topsuz kontrol etmeye çalıştıklarını aktaran Kafkas, "Çok fazla pozisyona girdik. En kötü 1 puan alacağımız maçta maalesef son dakika yediğimiz golle de maçı mağlup bitirdik." dedi.

Kendileri açısından bakılacak olumsuz yönler olduğunu ifade eden Kafkas, "Çalışmaya devam edeceğiz, ligin sonuna kadar bu işi kovalayacağız ve mücadeleyi bırakmayacağız. 10 günlük aradan sonra da her şeyi tekrar gözden geçirip, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kafkas, ligde herkesin çok büyük emek sarf ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece yukarı bakmamak lazım, altta da insanlar mücadele veriyorlar. Bu işe hayatlarını koyan insanlar var, bu işin içerisinde. Hiç kimse bir Anadolu kulübünü hafife almasın. Ne bizi ne de başka bir kulübü. Küme düşmek bir şerefsizlik değildir, şampiyon olmak da kahramanlık değildir. Bu ülke iki takımdan da ibaret değil. Çok açık ve net söylüyorum, iki insana dikkat edin. Bir kaybedecek bir şeyi olmayan insana, birde namuslu insanlarla oynamayın."

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