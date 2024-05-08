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Spor

Tolunay Kafkas: Gollerden sonra takım dağıldı

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kupada 4-0 kaybettikleri Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 23:39 - Güncelleme:
Tolunay Kafkas: Gollerden sonra takım dağıldı
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 4-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci devre çok kötü oynadıklarını söyleyen Kafkas, "İlk yarı hem oyun hem de pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Üzücü taraf, 3 yiyorsan 4'ü yemeyeceksin. Gollerden sonra takım dağıldı. Oyuna giren oyunculardan istediğimiz katkıları alamadık. 4 de yersin, 5 de yiyebilirsin. Ağır bir skor oldu bizim için, Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Lige döneceğiz, 3 önemli maçımız kaldı." dedi.

Öte yandan Tolunay Kafkas, "Bu gibi takımlara karşı oyunun tamamında oynamalısınız. Biz bugün sadece ilk yarı oynadık, oynayamadık 90'ı bitiremedik bir türlü. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Antrenörlük böyle, 6 maç yenilince 7. maça çıkmam diyeceksen bu işi yapmayacaksın." ifadelerini kullandı..

Basın toplantısında ise Sofiane Feghouli'ye verilen 5 maçlık cezayı yorumlayan Kafkas, "Büyük takımların oyuncuları hakemin suratına küfrederken... Oynanan bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçı var, verilen cezalar belli. Bizim gibi kulüplere gelince 'çat' diye veriyorlar. Adaletin olmadığı yerde Allah'ın rahmeti ve bereketi de olmuyor." dedi.

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