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Spor

Tolunay Kafkas: Hata payım yüzde 0

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, gelecek sezon daha iyi bir takımla daha iyi pozisyonda olacaklarını söyledi.

7 Haziran 2023 Çarşamba 23:48 - Güncelleme:
Tolunay Kafkas: Hata payım yüzde 0
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Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor'a 2-1 yenildikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok fazla pozisyona girdikleri bir maç oynadıklarını anlatan Kafkas, şöyle konuştu:

"Oldukça eksik takımla çıkmak zorunda kaldık. Kiralık oyuncular izin istedi, oynamak istemedikleri için çok tutmak istemedik. Genç oyunculara oyunun sonunda şans verdik. Zor bir lig geçti. Ben geldikten sonra kupada yarı finale geldik, geçen hafta da kümede kaldık. Gelecek yıl aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz. Daha iyi yerlerde olmamız gerekiyor. Takım kurmak her geçen gün çok zorlaşıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, kulübün gelirleri üst düzey takım yapmaya el vermiyor. Yine de bu camiaya yakışır bir takım yapmak istiyoruz."

Kiralık oyuncu transferine genel olarak karşı olduğunu aktaran Kakfas, bu sezon 38 farklı ismin forma giymesini ise "korkunç" olarak nitelendirdi.

Transferde istediği isimleri bildirdiği söyleyen Kafkas, "Hata payım yüzde 0 ya da 1 olacak şekilde oyuncular söylüyorum. Söylediğim oyuncular Türk statüsündeki futbolcular, Ümit Milli Takım seviyesinde. Tedirgin olup gelmek istemeyenler de var. Türkiye'de bildiğim oyuncular var. Yurt dışı oyuncu portföyüm iyi değil, bunu söyledim. Gelsin, gitsin diyemem. Bir kadro oluşturmak çok zordur. 1 milyon avro, 25 milyon lira ediyor. Kulübe giren belli, çıkan bedel belli." ifadelerini kullandı.

Transferde sorumluğu üzerine aldığını vurgulayan Kafkas, kiralık yabancı futbolculardan Ali Sow, Milson, Hanousek, Kitsiou'nun ve sözleşmesi biten Malcuit'in kalmasını istediğini dile getirdi.

Kafkas, yeni sezonu 3 Temmuz'da açacaklarını, kamp çalışmalarına da transferlerin yetişmesinin önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.

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