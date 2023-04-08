Tolunay Kafkas: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-2 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, oyuncularını verdiği mücadeleden dolayı tebrik ettiğini ve onlarla gurur duyduğunu belirtti.

Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kritik bir maçı geride bıraktıklarını ve maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İlk yarı oldukça iyi oynadıklarını, ikinci devre ise oyuna kötü başladıklarını aktaran Kafkas, "Yediğimiz golden sonra oyun anlayışının dışına çıktık. Ancak bu durumu normal karşılıyorum. Oyuncularımı verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

İSTANBULSPOR CEPHESİ



İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç genelinde oynadıkları oyunun skorla eş değer olmadığını ifade etti.

Maçta etkili ataklar yaptıklarını vurgulayan Tekke, şunları söyledi:

"Takımımızın yapısı, son dönemlerde oynadığımız oyunun gücü bu maçta da çok belirgin oldu. Üçüncü bölgedeki beceriksizliğimiz ve birinci bölgemizdeki kendi kalemizde gördüğümüz goller... Dolayısıyla puan alamadık. Oyuncularımdan gurur duyuyorum. Geldiğimizden bu yana yapmaya çalıştığımız şeylerden vazgeçmeleri çok değerli. Keşke bunu puan veya puanlarla taçlandırmış olsaydık. Küçük hataların maliyeti bize fazla oldu. Üç haftadır bunu böyle yorumlayabilirim. İyi yoldayız ama işimiz zor. 10-12 puan bizi ligde tutar diye düşünüyorum."

Fatih Tekke, bir basın mensubunun Abdullah Avcı sonrası Trabzonspor'dan teklif aldınız mı sorusuna, "Yok, herhangi bir teklif almadım." yanıtını verdi.