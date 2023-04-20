İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2023 Perşembe / 30 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4054
  • EURO
    21,2823
  • ALTIN
    1251.74
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tolunay Kafkas: Oyuncularımla gurur duyuyorum
Spor

Tolunay Kafkas: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Giresunspor'u 3-1 yenen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 19:48 - Güncelleme:
Tolunay Kafkas: Oyuncularımla gurur duyuyorum
ABONE OL

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, gergin ve zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Özellikle 5-6 oyuncunun ilk yarıda gergin olduğunu ve bunun sahaya yansıdığını vurgulayan Kafkas, "İkinci devre çok pozisyona girdik ve üç tane attık. Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Benim en büyük özelliğim, oyunu ve oyuncuyu geliştirmektir. Oyuncular en üst seviyelerine gelecekler, göreceksiniz. Daha da iyi olacaklar." diye konuştu.

Maç sonu tribüne giderek taraftarların önünde diz çökmesinin sorulması üzerine Kafkas, "Ben Ankaralıyım ve bu tribünlerden çıktık. Buranın yıldız takımında oynadım. Allah bugün teknik direktörlüğünü nasip etti bize. Buranın ne olduğunu iyi biliyorum. Büyük camialar büyük oyun oynarlar. Geldiğimden beri 5 maçta bir istikrar yakaladık. Ankaragücü'ne yakışır oynuyoruz. Taraftar da bunu görünce bizi sevip bağrına basıyor." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.