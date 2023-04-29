Tolunay Kafkas: Var gücümüzle kupaya asılacağız

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yla 0-0 berabere kaldıkları maçın son 30 dakikasında iyi oynadıklarını ama bunun galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, ilk yarı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "İlk yarı pas yollarını kapatmakta bayağı zorlandık. Orta saha oyuncularımızın geniş alanda oynamasında kaynaklanan sorunlar oldu. İkinci yarı özellikle son 30 dakika oyunu domine ettik. Kazanabileceğimiz pozisyonları yakaladık maalesef gole çeviremedik. Alınan bir puan da değerli. Önümüzde çok önemli bir kupa maçı var. Var gücümüzle kupaya asılacağız." dedi.

Maçın hakemleriyle ilgili gelen bir soru üzerine Tolunay Kafkas, "Futbolda 40 yılım geçti. Antrenörlükte de 18. yılım. Hakemlerin hiçbir standardı yok. Bir şeyin arkasına sığınıyoruz zannediyoruz öyle değil, bir suçlu varsa benim. Çok bir şey söylemek istemiyorum ama standartları yok. Tarkan'ın eline çarpan top Fenerbahçe maçıyla aynı. Gerçekten anlamıyorum. Bu yüzden enerjimi buraya değil takıma harcamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

