Tolunay Kafkas: Yüzde 99 için değil yüzde 100 için buradayım

Tolunay Kafkas, Trabzonspor'u mağlup ederek kupada yarı finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Tolunay Kafkas yaptığı açıklamada, "Bizim bir oyun felsefemiz var. Pres, karşı pres yaparak en hızlı şekilde savunma arkasına gitmek. Sistemde pres çok önemli. Kevin bu işi yapamadığı için bunun sorununu yaşadık. Yeniyim. Başakşehir maçının ikinci yarısı iyi. Bu maçın büyük bölümü iyi. Biraz daha fazla topsuz koşu yapmak, ceza sahası içine girmek lazım." dedi.

Ligdeki durumlarına değinen Kafkas, "Önümüzde kritik bir maç var. Ligdeki durumumuz hiç iç açıcı değil. Ayakları yere basan biriyim. Oradaki her takım iyi. Kim düşerse sürpriz olmaz. Sistem ve iyi antrenmanla bu cendereden çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tolunay Kafkas, "Buranın taraftarı, Bursa ile buranın taraftarı başka taraftara benzemez. Tandoğan'ın toprak sahalarından çıktık. Çok büyük taraftardır. Büyük kulüptür, ciddi kulüptür. Çok daha iyi yerlerde olması lazım bu kulübün. Allah bize ömür verirse bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." açıklamasını yaptı.

Ayrıca, "Süre kısa. Bu anlamda bu süreçte nefes almamız gerekiyor. O nefesi aldığımız zaman bambaşka bir Ankaragücü olacak. Daha sıkı pres yapan, daha agresif, savunmada ve hücumda daha iyi bir Ankaragücü yapmaya çalışacağım. Yüzde 99 için değil yüzde 100 için buradayım. Evim burada. Taraftarın desteği önemli. Bizim için itici güç." diye konuştu.