İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3427
  • EURO
    34,5157
  • ALTIN
    2437.62
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tolunay Kafkas'tan hakem tepkisi!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından mücadelenin hakemlerini eleştirdi.

AA14 Nisan 2024 Pazar 22:32 - Güncelleme:
Tolunay Kafkas'tan hakem tepkisi!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, hakemlerin adil olmadığını düşündüğünü söyledi.

Bu durumu Fenerbahçe maçı özelinde söylemediğini vurgulayan Kafkas, "Oyunla ilgili yorum yapmayacağım. Söyleyecek bir şeyim de yok zaten. İlgilenen de yok. Hem VAR'daki hem sahadaki hakem bize kötü şeyler hissettirdi. Ben adil olduğunu düşünmüyorum. Bunu Fenerbahçe'den bağımsız söylüyorum, tebrik ediyorum. Fenerbahçe ile alıp veremediğimiz bir durum yok. Yapacak bir şeyimiz yok, bu iklimi kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım. Artık bir şey yapmak lazım. Bizim yapacağımız şeyler de maalesef işin dışına taşıyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." diye konuştu.

İdeal 11 ile maçlara çıkamadıklarından da yakınan Kafkas, şöyle devam etti:

"İleride bu federasyon başkanıyla ilgili ben de konuşacağım. Karagümrük'ün ligde kalacağına inanıyorum. İşin standardı yok. Oyunu konuşamaz hale geldik, çok çirkin şeyler olmaya başladı. Ben sadece teknik direktör değilim, 40 yılımı verdim, ben konuşurum. İki takım izleyenlere iyi maç izlettirdi diye düşünüyorum. Bu lig 2 takımlıysa bilelim biz. Bunlar olmaz, doğru şeyler değil. Fenerbahçe Kulübünden bağımsız söylüyorum, iş tatsızlaştı. Bunun düzelmesi için işin içinden gelmiş bir federasyon başkanı olması lazım, göbeği bir yerlerde kesilmemiş bir adamın olması lazım. 6 aylık kulüp başkanlığından buraya geliyor, federasyon başkanlığı yapıyor. Bu hakemleri de bu hale getiren bunlar. Eyvallah kelimesi bende yok, bildiğim şeyleri ben söylerim."

Türkiye'de antrenörlük mesleğinin acayip bir hal aldığını ifade eden Kafkas, şunları kaydetti:

"Bize statla ilgili yardım eden hiç kimse yok. Başkan hayatını koymuş bu işe. Riva'daydık bizi oradan çıkarttılar. Çıkmış bu takım lige, yardım et ne var. Orada kalsa, o sahayı kullansa ama çıkarıyor. İnsanlar bazı şeyleri okuyamıyor. Bu lig bitsin diye herkes dua ediyor. Hepimiz bu işin içindeyiz. Böyle bir sezon olur mu? Bu ortamı hazırlıyorlar, ben iyi biliyorum. Jöle gibi zemin hazırlıyorlar. Bu zeminden doğru insan da hakem de çıkmaz. Her şeye burnunu sokarsan olacağı budur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.