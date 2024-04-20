İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2024 Pazar / 13 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tolunay Kafkas'tan hakem tepkisi!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, İstanbulspor maçının kendileri adına lige tutunma maçı olduğunu belirterek, ligden düşen İstanbulspor'a saygısının sonsuz olduğunu söyledi.

IHA20 Nisan 2024 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
Tolunay Kafkas'tan hakem tepkisi!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özellikle 3 haftadır iyi bir oyun anlayışlarının olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kafkas, "Oyunun büyük bir kısmını toplu ve topsuz kontrol ettik. Özellikle set oyunu iyi oynadık. Hayat enteresan kaybediyoruz derken kazandık. Bu bizim için tutunma maçıydı. İstanbulspor camiası ve Ecmel abi bizim sevdiğimiz saydığımız birisi. Onlara saygımız her zaman sonsuz" diye konuştu.

"Hakemin 10 dakika incelemesi oyunun bu kadar gecikmesi doğru değil"

Büyük takımlara karşı kararların daha hızlı verildiğini dile getiren Kafkas, "Geçen hafta gerekli şeyleri söyledim. Gol olabilir, olmayabilir. Geçen hafta hakem kararlarıyla ilgili bir şey söylemedim. Aynı pozisyonlar bizlere verilmiyor. Hakemin 10 dakika incelemesi oyunun bu kadar gecikmesi doğru değil. Kendime bir şey istemiyorum. 56 yaşında geldim, 40 yıldır işin içindeyim. Kendi menfaatime bir şey istemiyorum. Aynı pozisyonlar Anadolu takımlarına verilmiyor. Burada ana konuda, kararlar geç veriliyor" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor maçına herhangi bir sorun olmazsa tam kadro maça çıkacağız"

Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Tolunay Kafkas, "2 ayaklı bir maç. Trabzon'da alacağımız skor bizim için yeterli olmayacak. Trabzonspor iyi bir takım. Kupayı kazanmak istiyorlar. İyi bir maç olacak. En azından eksiklerimiz yok. Herhangi bir sorun olmazsa tam kadro maça çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Bir karar alındıysa bütün kritik maçlara yabancı hakem verilmeli"

Süper Lig'de bazı maçlara yabancı VAR hakemi atanmasıyla ilgili yöneltilen soruya ise Kafkas, "Bu haftaki herhangi bir maç az mı önemli. Her maç kendi açısından zorlu geçiyor. Geçen haftada söyledim; zemini doğru yapmak gerekiyor. Doğru zemin oluşursa bizim hakemlerimizde yaparlar. Eğer bir karar alındıysa bütün kritik maçlara yabancı hakem verilmesi gerekir. Maçın az ya da çok kritiği olmaz" diye yanıtladı.

Tolunay Kafkas, lig sonunda toplanılacak 42 puanın ligde kalmak için yeterli olacağını fakat bunun duruma göre değişiklik gösterebileceğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.