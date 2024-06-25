Tomas Soucek: Bizim işimiz Çalhanoğlu'nu durdurmak olacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Volksparkstadion'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. Çekya A Milli Futbol Takımı kaptanı Tomas Soucek de, Ay-yıldızlılar ile oynanacak maç öncesi EURO2024.com sitesine açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki Çek futbolcu, Ay-yıldızlı futbolcu Arda Güler hakkında, "Antrenmanlardaki becerilerini gösteren videoları gördüm. Birkaç kez Real Madrid'de forma giydi ve birkaç gol attı. EURO'daki ilk maçında çok güzel bir gol attı. O, gelecek yıllarda harika olacak çok yetenekli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Grup maçları hakkında da konuşan Tomas Soucek, "Bazen şanslısınız, bazen değilsiniz. İki kez şanssız olduk çünkü istediğimiz puanları alamadık. Çok çalışırsak Türkiye'ye karşı başarılı olabiliriz. Herkes kazanmaya aç ve yarın başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye maçı ve atmosfer hakkında yorum yapan Çek orta saha, "Stadyum dolup taşacak. Tüm taraftarlar çıldıracak çünkü hem bizim taraftarlarımız, hem de Türk taraftarlar kesinlikle harika. Bu maçı EURO 2020'de Hollanda'ya karşı oynadığımız son maçla karşılaştırabiliriz. Hollanda maçı son 16 maçıydı, ilerlesek de ilerlemesek de her şey tehlikedeydi. Şimdi de durum aynı" dedi.

Çekya A Milli Futbol Takımı kaptanı Tomas Soucek, Türkiye A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında ise, "Ona karşı birkaç kez oynadığımı hatırlıyorum. Takımı için çok önemli, geriden oyun kuruyor ve ileriye doğru çok tehlikeli. Bu yüzden bizim işimiz onu durdurmak olacak. O onların en yaratıcı oyuncusu, bir şans yaratmak için her zaman topu ona vermeye çalışıyorlar" yorumunu yaptı.

29 yaşındaki Çek orta saha oyuncusu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk iki maçında da 90 dakika süre aldı.