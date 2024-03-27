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Spor

Tomislav Mijatovic: Kazanmak için disiplinli olmamız gerekiyor

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi 32. haftasında oynayacakları Baskonia Vitoria-Gasteiz karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Tomislav Mijatovic: Kazanmak için disiplinli olmamız gerekiyor
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Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi 32. hafta maçında yarın deplasmanda oynayacakları Baskonia Vitoria-Gasteiz karşılaşmasına tam konsantre olarak hazırlandıklarını söyledi.

Mijatovic, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, başarılı geçen çift maç haftasının ardından temposu yüksek bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "Sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp maçı kazanma hedefimize ulaşmak için tam konsantrasyon, ekstra enerji ve 40 dakika boyunca mücadeleye ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Derek Willis ise müsabakayla ilgili olarak "Baskonia Vitoria-Gasteiz maçı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Markus Howard son derece iyi şut atıyor ve takım olarak da her maçta kolaylıkla 100 sayının üzerinde sayı atabiliyorlar. Ribauntlarda ve geçiş savunmasında disiplinli olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu

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