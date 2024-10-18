Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, Olympiakos galibiyetinin ardından konuştu.

Mijatovic, "Geriye düştükten sonra inancını kaybetmeyen bir takımla oynadık. EuroLeague'de bu şekilde oynamanız gerekiyor. Taraftarlardan da harika bir destek geldi. Kendi evinizde böyle destek almanız lazım. Bize ekstra güç verdiler. Bu seyirciyi bir sonraki maçta yine bekliyorum. Biz de gelişmeye devam edeceğiz." dedi.

Tomislav Mijatovic, "Kimse vazgeçmedi. Denemekten vazgeçmedik. Karakter göstermekten vazgeçmedik. Herkes katkı sağladı bu galibiyette." sözlerini sarf etti.