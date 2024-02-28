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Spor

Tomislav Mijatovic: Rakibimize karşı elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız

Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi'nin 27.haftasında karşılaşacağı Partizan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 14:35 - Güncelleme:
Tomislav Mijatovic: Rakibimize karşı elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla yapacakları maçta, 40 dakika boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mijatovic, milli takım arasının ardından ilk Avrupa Ligi maçına çıkacaklarını vurgulayarak, "Belgrad'da müthiş bir basketbol atmosferinde çok zorlu bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. 40 dakika boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Hedefimize ulaşmak için 40 dakika boyunca hem hücumda hem savunmada mutlaka en iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Justus Hollatz ise zorlu bir maça çıkacaklarına dikkati çekerek, "Çok iyi konsantre olmamız, topa sahip olmamız ve sert oynamamız gerekiyor. Rakibimiz Partizan iyi bir takım, iyi savunma yapmalı ve onları zor atışlara sürüklemeliyiz. Seyircileri ile birlikte ritim bulmamaları için onların hücum ribaundu alıp ikinci atış şansı bulmalarına imkan tanımamalıyız. Aksi takdirde işler daha zorlaşır." değerlendirmesinde bulundu.

  • anadolu efes
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