Tomislav Mijatovic: Şampiyon olacağımıza da inanıyorum

Tomislav Mijatovic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından çok duygusal bir maç oynadıklarını belirten Tomislav Mijatovic, "Bu maçta reaksiyon vermek istedik. Tüm oyuncularımız galibiyete katkı sağladı. Taraftar harikaydı. Herkese teşekkür ederim. Çok kritik bir üçüncü çeyrek oynadık. İlk yarıda çok etkili olamadık. Devre arasında bazı değişiklikler yaptık. Rakibimizi top kaybına zorladık. Üçüncü çeyrekte ekstra efor gösterdik." ifadelerini kullandı.

Sezonun kalan bölümünde başantrenör olarak göreve devam edip etmeyeceği ile ilgili bir soruyu Mijatovic, "Burası benim evim. 14 yıldır Anadolu Efes'te çalışıyorum. Burada başkan Tuncay Özilhan ve çalışanlardan hep saygı ve sevgi gördüm. Bu kulüpteki rolüm bugün böyle bir durum gerektirdi. Burası benim evim olduğu için benden ne istenirse bunu yapmak isterim. Bir hedefimiz var. İnanmak zorundayız. Bu konuda gizli bir ajandam yok. Benden ne istenirse elimden geleni yapacağım." şeklinde yanıtladı.

THY Avrupa Ligi'ndeki play-off şanslarıyla ilgili de görüşlerini aktaran Tomislav Mijatovic, "Normal hayatımda çok iyimser bir insanım. Hep adım adım bakarım. Uzun vadeli bir planım olmaz. Şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Sakatlıktan dönen oyuncularımız olacak. Savaşmaya devam edeceğiz. THY Avrupa Ligi'nde her şey mümkün. Buna inanıyorum. Devam etmeliyiz. Tabii şansa da ihtiyacımız olacak." diye görüş belirtti.

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina ise ilk yarı iyi oynadıklarını belirterek, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Üçüncü çeyrekte çok kötü bir performans sergiledik ve karşılaşmadan mağlup ayrıldık. Üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.