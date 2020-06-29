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  • Tommaso Berni 6 yılda, 0 maça çıktı 2 kırmızı kart gördü
Spor

Tommaso Berni 6 yılda, 0 maça çıktı 2 kırmızı kart gördü

2014'ten bu yana Inter'in kadrosunda bulunan 37 yaşındaki Tommaso Berni, 6 sezondur hiç forma giymediği takımında iki kez kırmızı kart gördü.

29 Haziran 2020 Pazartesi 18:22 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 18:22
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Inter'in üçüncü kalecisi Tommaso Berni, futbol dünyasında eşine ender rastlanan bir istatistiğe imza attı. 37 yaşındaki emektar kaleci, Inter'in Parma deplasmanında 2-1 kazandığı mücadelede yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördü. Berni bu sezon 1-1 sona eren Cagliari karşılaşmasında da yine yedek kulübesinden kırmızı kart görmüştü.

2014'ten bu yana Inter'in kadrosunda bulunan Tommaso Berni bugüne kadar hiçbir resmi maçta forma giymedi. 6 yıldır hiçbir karşılaşmada görev yapmayan Berni, bu sezon iki kez kırmızı kart gördü. 6 yılda hiç maça çıkmayan Berni'nin bu sezon gördüğü kırmızı kartlar İtalyan basınında da dikkat çekti.

Inter'in üçüncü kalecisi konumunda bulunan Tommaso Berni'nin sözleşmesi sezons sonunda bitiyor. Geçen yaz 1 yıllığına kontratı yenilenen futbolcunun sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz bilinmiyor.

Kariyeri boyunca Serie A'da yalnızca 9 maça çıkan Berni, geçmişte Lazio, Torino, Sampdoria ve Braga gibi takımların kadrosunda da yer aldı. Berni şu anda kadrosunda bulunduğu Inter'in altyapısında yetişmişti.

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