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Spor

Tonali'nin menajerinden ayrılık iddialarına cevap

Sandro Tonali'nin menajeri oyuncusunun takımı Newcastle United'dan ayrılmak istediğine dair çıkan haberlere cevap verdi.

12 Aralık 2024 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Tonali'nin menajerinden ayrılık iddialarına cevap
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Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali'nin menajerinden, İtalyan oyuncunun geleceği ile ilgili açıklama geldi.

İDDİALARI YALANLADI

La Gazzetta dello Sport, Newcastle United'ın oyuncusu Sandro Tonali'nin, özlem duyduğu için kulübünden ayrılmak istediğini ve İtalya'ya dönmeyi planladığını iddia etti. Ancak bu iddialar, oyuncunun menajeri tarafından kesin bir dille yalanlandı.

"SERİE A'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR"

Menajer, GR Sports aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Sandro kesinlikle Serie A'ya dönmeyi düşünmüyor. Newcastle'da mutlu, dünyanın en iyi liginde oynamaktan memnun ve taraftarları tarafından her zaman destekleniyor." ifadelerini kullandı.

BU SEZON NE YAPTI?

24 yaşındaki futbolcu, Newcastle'da bu sezon 15 resmi maçta forma giydi ve 2 asiste imza attı.

  • Sandro Tonalini
  • Newcastle United
  • Menajer

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