26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Toni Fruk: Benfica transferi Fenerbahçe maçına takıldı
Spor

Toni Fruk: Benfica transferi Fenerbahçe maçına takıldı

Rijeka forması giyen Toni Fruk, geçtiğimiz yaz Benfica'ya transferinin, Fenerbahçe ile oynanan ön eleme maçları nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 18:42 - Güncelleme:
Toni Fruk: Benfica transferi Fenerbahçe maçına takıldı
ABONE OL

Rijeka forması giyen Toni Fruk, geçen yaz Benfica'ya gerçekleşmeyen transferiyle ilgili konuştu.

Hırvat futbolcu, Benfica'ya transferinin gerçekleşmeme nedeninin Fenerbahçe maçı olduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE'YE YENİLMELİYDİLER"

24 yaşındaki futbolcu, "Biraz garip bir durumdu, en azından menajerim bana öyle söyledi. Avrupa'da hangi turnuvada yer alacaklarına bağlı olduğunu söylediler. Benim transferim için Fenerbahçe'ye ön eleme turunda yenilmeleri gerekiyordu." dedi.

"OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ OLDU"

Benfica'ya transferinin bütçeye bağlı olduğunu söyleyen Hırvat futbolcu, transferinin gerçekleşmemesinin ardından şu anda Portekiz ekibinde forma giyen vatandaşı Franjo Ivanovic ile şakalaştığını aktardı. Fruk, "Ona, "Gerçekten turu geçmeniz mi gerekiyordu, biraz vakit kazanabilmemiz için kaybedebilirdiniz." dedim. Ama her zamanki gibi olması gerektiği gibi oldu." diye konuştu.

TURU BENFICA GEÇMİŞTİ

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşmiş ve 0-0 ile 1-0'lık sonuçlarla Devler Ligi'nde lig aşamasına yükselmişti.

SEZON PERFORMANSI

Rijeka forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Toni Fruk, 11 gol attı 2 asist yaptı.

