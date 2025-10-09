İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7284
  • EURO
    48,6215
  • ALTIN
    5421.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Toni Kroos, Barcelona'nın oyun anlayışını değerlendirdi
Spor

Toni Kroos, Barcelona'nın oyun anlayışını değerlendirdi

Euro 2024'ün ardından futbolu bırakan Toni Kroos, Katalan ekibi Barcelona'nın futbol anlayışını değerlendirdi.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 13:29 - Güncelleme:
Toni Kroos, Barcelona'nın oyun anlayışını değerlendirdi
ABONE OL

Euro 2024'ün ardından futbolu bırakan Toni Kroos, Avrupa futbolunu yakından izlemeye devam ediyor. Eski Real Madrid orta saha oyuncusu, Einfach Mal Luppen podcast'inde Barcelona'nın oyun anlayışını değerlendirdi. Kroos, Katalanların yaklaşımını Avrupa'nın en heyecan verici yaklaşımlarından biri olarak övdü, ancak Hansi Flick'in sistemindeki eksikliklerin onları zaman zaman savunmasız bıraktığını belirtti.

Kroos, Pedri, Lamine Yamal veya Rafinha gibi oyuncuların kötü bir gününde, neredeyse her takımın onlara ciddi zarar verebileceğini ve Şampiyonlar Ligi'nden elenme risklerinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca, maçın 75. dakikasından itibaren yorgunluğun oyunlarını nasıl etkilediğine dikkat çekti ve bölgeleri daraltma stratejisinin yorgunlukla birlikte savunmayı zayıflatabileceğini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.