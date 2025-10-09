Toni Kroos, Barcelona'nın oyun anlayışını değerlendirdi

Euro 2024'ün ardından futbolu bırakan Toni Kroos, Avrupa futbolunu yakından izlemeye devam ediyor. Eski Real Madrid orta saha oyuncusu, Einfach Mal Luppen podcast'inde Barcelona'nın oyun anlayışını değerlendirdi. Kroos, Katalanların yaklaşımını Avrupa'nın en heyecan verici yaklaşımlarından biri olarak övdü, ancak Hansi Flick'in sistemindeki eksikliklerin onları zaman zaman savunmasız bıraktığını belirtti.

Kroos, Pedri, Lamine Yamal veya Rafinha gibi oyuncuların kötü bir gününde, neredeyse her takımın onlara ciddi zarar verebileceğini ve Şampiyonlar Ligi'nden elenme risklerinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca, maçın 75. dakikasından itibaren yorgunluğun oyunlarını nasıl etkilediğine dikkat çekti ve bölgeleri daraltma stratejisinin yorgunlukla birlikte savunmayı zayıflatabileceğini ifade etti.