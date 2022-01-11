Toni Kroos: El Clasico'da kesinlikle favori yok

11 Ocak 2022 Salı 23:55 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 23:55

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Toni Kroos, Barcelona ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi konuştu.

Toni Kroos yaptığı açıklamada, "Şuan da Barcelona'dan daha iyi bir takım olabiliriz ama edinmiş olduğum deneyimlere göre El Clasico'da kesinlikle favori yok." dedi.

Barcelona'nın iyi bir takım olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Bu her şeyin olabileceği çok özel bir karşılaşmadır. Barcelona çok sayıda kaliteli oyuncuya sahip bir takım." ifadelerini kullandı.

Yıldız orta saha ayrıca, "Süper Kupa'ya hazırız. Real Madrid buraya kupayı kazanmak için geldi." açıklamasını yaptı.

Alman oyuncu, bu sezon Real Madrid ile çıktığı 20 maçta, 3 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.