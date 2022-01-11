Toni Kroos: Futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum

Sporx 11 Ocak 2022 Salı 15:38 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 15:38

Real Madrid forması giyen Toni Kroos, futbolu İspanyol ekibinde bırakmak istediğini söyledi.

Alman orta saha oyuncusu, "Real Madrid ile kontratımı uzattığımızda, sözleşmenin bitiş tarihini bilerek seçtim. Sözleşmem bittiğinde 33 yaşında olacağım. Geleceği düşünmek için çok uygun bir yaş." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLU REAL MADRID'DE BIRAKMAK İSTİYORUM"

Birisini kandırmaya çalışmadığını, açıkça konuştuğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Bu benim Real Madrid'deki 8. sezonum ve kulüple harika bir ilişkimiz var. Birini kandırma riski asla almam, bence kulüp de almaz. Kariyerimi Real Madrid'de bitirmek istediğimi açıkça belli ettim. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini açıkça söyleyemem. Belki 2023 yılında olur, belki de ondan iki yıl sonra. Bunun hakkında fazla endişe etmeye gerek yok. 1.5 yıl daha sözleşmem var ve her şey iyi gidiyor" dedi.

"SÖZLEŞMEM 2023'TE SONA ERİYOR"

Kulüple konuşacaklarını söyleyen Kroos, "Kulübe ne verdiğimi ve kulüpten ne aldığımı gayet iyi biliyorum. Bir noktada temasa geçeceğiz ve durumumu sakince konuşacağız" şeklinde konuştu.

Mevcut sözleşmesinin 2023 yılında bittiğine vurgu yapan yıldız futbolcu, "Hala kendimi çok iyi hissediyorum. Ama öncelikle seviyem Real Madrid'e uygun olmalı. İkincisi vücudum bu seviyede futbol oynamak için iyi durumda olmalı. Üçüncüsü ise tabii ki tutkum olmalı. Bunların hepsi olursa, sözleşme için görüşme yaparız. Onun dışında sözleşmem 2023'te sona eriyor" sözlerini kullandı.