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Spor

Toni Kroos'dan iddialı açıklama! ''Almanlar oynatamazsa, kimse oynatamaz''

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, Bundesliga'nın devam edecek olmasıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

15 Mayıs 2020 Cuma 19:20 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 19:20
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Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, Bundesliga'nın başlayacak olması ve diğer liglerin durumuyla ilgili Alman Haber Ajansı'na konuştu.

Kroos, "Takım içerisinde arkadaşlarla durumu konuşuyoruz. En son, 'Almanlar da ligi oynatamazsa, kimse oynatamaz.' dedik." açıklamasını yaptı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, "Almanya'daki koronavirüs rakamlarına bakıyoruz. En iyi durumdaki ülke orası. Vaka sayısına göre ölüm oranını düşük tutumayı başardılar. Bu ortamda, eğer Bundesliga'da bile sezon bitemezse hiçbir yerde bitemez." yorumunu yaptı.

Almanya'da sezon 16 Mayıs Cumartesi'den itibaren kaldığı yerden devam edecek.

Koronavirüsle mücadeleye 'özel' destek

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