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  • Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri! ''Onun gibisi yok''
Spor

Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri! ''Onun gibisi yok''

Geçtiğimiz günlerde futbola veda eden ve Real Madrid'in efsaneleri arasında yer alan Toni Kroos, Arda Güler'e övgüler dizdi. Alman futbolcu, genç yıldız için, 'Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var.' dedi.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 00:16 - Güncelleme:
Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri! ''Onun gibisi yok''
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Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Toni Kroos, Arda Güler ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ARDA GÜLER GİBİSİ YOK"

Kroos yaptığı açıklamada, "Arda Güler'i diğer oyunculardan farklı kılan şey öğrenmeye açık olması. Buraya ilk geldiğinde bizim yaptıklarımıza çok dikkat etti. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz. Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var." dedi.

"SOL AYAĞI İNANILMAZ"

Arda Güler ile ilgili açıklamalarına devam eden Alman yıldız, "Arda Güler'in sol ayağı inanılmaz. Biz bunu ilk antrenmandan itibaren hepimiz fark ettik." ifadelerini kullandı.

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