  • Toni Kroos'tan Arda Güler'e övgü: Geleceğin oyuncusu
Toni Kroos'tan Arda Güler'e övgü: Geleceğin oyuncusu

Real Madrid'in eski Alman yıldızı Toni Kroos, İspanyol devi hakkında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Arda Güler'e değinen Kroos 'Geleceğin oyuncusu' olarak nitelendirdi.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2026 Salı 11:33
Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, İspanyol deviyle ilgili dğeerlendirmelerde bulundu.

Kroos, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de konuştu ve Arda Güler'in kaleye yakın oynaması gerektiğini dile getirdi.

Arda Güler için, "Geleceğin oyuncusu." diyen Toni Kroos, "Arda Güler bu yıl çok fazla oynadı ve gelecekte de çok önemli olacak. Onun en iyi pozisyonu kaleye yakın 10 numara. Son pasları harika, bu yüzden forvet ve kanat oyuncularına yakın olması gerekiyor. Derinden oyun kurabilse de merkezde potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyor." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan 21 yaşındaki Arda Güler, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.

