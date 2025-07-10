Toni Kroos'tan Lamine Yamal'a övgü: Yeteneği muazzam

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nda sergilediği olağanüstü performanslarla dikkat çeken Lamine Yamal, futbol dünyasında büyük takdir topluyor. Genç yıldıza övgüler dizen son isim ise Alman futbolunun efsane orta sahası Toni Kroos oldu.

Kroos, Yamal için "Ben de 17 yaşında Bayern Münih'in A takımındaydım ama onun seviyesinde değildim. Performanslarının istikrarı muazzam, doğal yetenek ortada ama en çok etkilendiğim şey bu." ifadelerini kullandı.

Alman yıldız, Yamal'ın olgun oyun tarzına vurgu yaparak, "Zor anlarda sürekli sorumluluk alıyor. Bu yaşta böyle bir liderlik ruhu görmek kolay değil. Arka arkaya iki sezondur başrolde, sonuncusu ise muhteşemdi." dedi.

Genç futbolcunun parlak geleceği hakkında konuşan Kroos, dikkatli olunması gerektiğini de hatırlattı: "Futbol kariyeri bir sprint değil, bir maraton. Önümüzdeki 5-10 yılda yaşanacaklar, onun gerçekten ne kadar yükselebileceğini gösterecek. Saha dışındaki hayatı nasıl yöneteceği de en az saha içi kadar önemli."

Yamal'ın bu hafta Barcelona'nın sezon öncesi kampına katılması ve kısa süre içinde 18 yaşına girmesi bekleniyor.