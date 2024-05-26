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Spor

Toni Kroos'tan Real Madrid'e buruk veda!

La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmiş olan Real Madrid, ligin son haftasında Real Betis ile golsüz berabere kaldı. Toni Kroos, eflatun beyazlılarla son maçına çıktı.

26 Mayıs 2024 Pazar 01:00 - Güncelleme:
Toni Kroos'tan Real Madrid'e buruk veda!
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İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında şampiyonluğunu daha önce ilan eden Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid, evinde Manuel Pellegri'nin Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta gol sesi çıkmazken maçın Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, son kez Santiago Bernabeu'da sahaya çıktı. Alman oyunu son maçında sahanın en iyi oyuncusu seçildi

Yıldız oyuncu, yazın düzenlenecek EURO 2024 turnuvasının ardından futbol kariyerine nokta koyacağını açıklamıştı. Real Madrid tribünleri ve Kroos'un takım arkadaşları, yıldız oyuncuya görkemli bir veda töreni düzenledi ve Toni Kroos, Santiago Bernabeu'da son kez maça çıkmış oldu.

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelede forma şansı bulamadı.

Maçın ardından Kroos, "Duygusal olarak güçlüyümdür ancak çocuklarımın ağlaması beni mahvetti. Yalnızca teşekkür edebilirim. Benim için en iyi emeklilik senaryosu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız ile olacak." açıklamasını yaptı.

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