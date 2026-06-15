Toplantı gerçekleşti! İşte Fenerbahçe'nin açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata töreninin ardından ilk resmi toplantısını 15 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdi.

Saat 11.00 ile 16.00 arasında yapılan toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ile kulüp gündemindeki acil konular ele alındı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, görev dağılımı ve diğer başlıklara ilişkin detayların önümüzdeki günlerde kulübün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yönetim kurulu üyelerinin, görev alanlarının belirlenmesinin ardından çalışmalarına bugün itibarıyla başladığı ifade edildi.

Başkan Aziz Yıldırım liderliğindeki yeni yönetimde Barış Göktürk Başkan Vekili, Mahmut Uslu ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi. Futbol yapılanmasında ise Feridun Geçgel'in Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici olarak görev alacağı, Cihan Kamer'in de futbol şubelerinde sorumluluk üstleneceği açıklandı.

Diğer branşlara ilişkin görev dağılımının ise ilerleyen günlerde kulübün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağı kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu kombine bilet satış takvimini de açıkladı. Buna göre kombine yenileme dönemi 17 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata sonrası ilk resmi toplantısını bugün 15 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 – 16.00 arasında gerçekleştirmiş olup; Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve gündemde bekleyen acil işlerin sonuca bağlanması üzerine istişare yapmıştır.

Görev dağılımı ve diğer konularla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup; Kulübümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin iş bölümü ve görev dağılımı sonrası kendi faaliyet alanlarında çalışmaları bugün itibari ile başlamıştır.

Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında; Sayın Barış Göktürk Başkan Vekili ve Sayın Mahmut Uslu Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin Sayın Feridun Geçgel (Futbol A.Ş.) ve Sayın Cihan Kamer olarak görev almasına ve diğer branşlar ile detaylı görev dağılımının internet sitesi üzerinden yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, 2026-2027 futbol sezonu kombine satışlarına 17 Haziran 2026 tarihinde yenileme dönemi ile başlanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."