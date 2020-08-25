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Spor

Toplantı sonrası Barcelona karıştı! ''İstifa sesleri''

Barcelona yönetiminin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sona erdi. Bazı yöneticiler istifasını sundu, diğer yöneticiler Başkan Bartomeu'nun istifasını istedi. Lionel Messi'nin ayrılık kararının ardından başkan adayları ardı ardına istifa çağrıları yaptı.

25 Ağustos 2020 Salı 22:41 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 22:41
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Barcelona'da 20 yıllık kariyerini sonlandırma kararı alan Lionel Messi sonrasında kulüp büyük bir karışıklık yaşıyor.

Barça'da başkan adaylarından Victor Font, Arjantinli yıldızın kararının ardından başkan Bartomeu'ya istifa çağrısı yaptı.

Font açıklamasında, "Bartomeu, hemen istifa et! Tarihin en önemli futbolcusunu elde tutmayı başaramadın. İşte bu yüzden ısrar ediyoruz, Bartomeu istifa etmeli ve hemen seçim yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Eski başkanlardan Joan Laporta da, "Messi'yi satmak, tarihi bir hata olur" şeklinde konuştu.

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