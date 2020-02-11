'Toplantının selameti için katılmıyoruz'

Aksam 11.02.2020 16:39 - Güncelleme: 11.02.2020 16:53

Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, TFF'nin daveti üzerine bugün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kulüpler Birliği'nin Riva'da saat 12:30'da başlayan aylık olağan toplantısına Fenerbahçe Spor Kulübü'nden herhangi bir yetkilinin katılım sağlamaması dikkatlerden kaçmadı.

Toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK VAR Koordinatörü Barış Şimşek katıldı.

"TOPLANTININ SELAMETİ İÇİN KATILMADI"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, toplantının öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü belirtirken, "Ali Koç başkan beni aradı ve konuştuk. Kendisi şu ortamda toplantıya katılmamanın, toplantının selameti için iyi olacağını söyledi. Başarılar diledi. Fenerbahçe'nin kendi tasarrufudur ama Ali başkan beni arayıp katılmayacağını söyledi, Fenerbahaçe olmadan bu toplantıyı yaptık." dedi.