İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8508
  • EURO
    48,9236
  • ALTIN
    5683.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Toprak Razgatlıoğlu 3. şampiyonluğu için piste çıkacak
Spor

Toprak Razgatlıoğlu 3. şampiyonluğu için piste çıkacak

Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında (WSBK) 2025 sezonunun 12. ve son ayağı İspanya'da gerçekleştirilecek. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta şampiyonluk için gaza basacak.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu 3. şampiyonluğu için piste çıkacak
ABONE OL

WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, 17-19 Ekim tarihlerinde İspanya'nın 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde koşulacak.

Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde sezonun son ayağının hazırlıklarını tamamlayan milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de ROKiT BMW Motorrad takımıyla 17 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak.

2021 ve 2024 dünya şampiyonu ve şu anda da genel klasmanında 580 puanla en yakın rakibinin 39 puan önünde avantajlı konumda birinci sırada olan Red Bull sporcusu Toprak, 3'üncü dünya şampiyonluğu için 18 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışta pist başına geçecek.

Toprak, 19 Ekim Pazar günü ise TSİ 12.00'de superpole yarışında, ardından da TSİ 15.00'te sezonun son ana yarışında mücadele edecek.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda 12. ve son ağında Jerez Pisti'nde hafta sonu Toprak ile birlikte aynı saatlerde rekabete girip, puan almak için yarışacak.

DÜNYA SUPERSPORT ŞAMPİYONASI'NDA DA SEZONUN SON YARIŞLARI İSPANYA'DA

Dünya Supersport Şampiyonası'nda son etap öncesinde genel klasmanda 343 puanla 2025 dünya ikinciliğini garantileyen milli motosikletçi Can Öncü, Jerez Pisti'nde 17 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara sonra da superpole yarışına katılacak.

Ay-yıldızlı motosikletçi Can Öncü, 18 Ekim Cumartesi günü ise şampiyonada son etabın ilk yarışına TSİ 16.15'te, daha sonra da 19 Ekim Pazar günü TSİ 16.30'da sezonun son ana yarışında podyum mücadelesi verecek.

İtalyan motosikletçi Stefano Manzi, geçen haftaki yarışlar sonucunda genel klasmanda 425 puana ulaşarak 2025 Dünya Supersport şampiyonluğunu garantilemişti.

  • Toprak Razgatlıoğlu
  • Supersport
  • Dünya Superbike

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.