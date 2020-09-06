İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Eylül 2020 Pazar / 18 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    8,8127
  • ALTIN
    462.322
  • BIST100
    1086.32
Spor

Toprak Razgatlıoğlu 7. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'daki ikinci yarışı 7. sırada bitirdi.

AA06 Eylül 2020 Pazar 17:14 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 17:14
ABONE OL

İspanya'da MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, piste çıktı.

PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak, yarışı 7. sırada tamamladı.

Yarışı, Büyük Britanyalı Jonathan Rea birinci, İtalyan Michael Ruben Rinaldi ikinci, Büyük Britanyalı Scott Redding üçüncü sırada bitirdi.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanda 147 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Can Öncü'nün, İspanya MotorLand Aragon pistindeki sezonun beşinci ayak ikinci yarışını bırakmak zorunda kaldığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.