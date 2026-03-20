  • Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'da ikinci MotoGP sınavına çıkıyor
Spor

Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'da ikinci MotoGP sınavına çıkıyor

MotoGP 2025 sezonunun ikinci ayağı Brezilya'nın Goiania şehrinde koşulacak. Tayland'daki ilk yarışını 17. sırada tamamlayan milli motosikletçi, Autodromo Ayrton Senna pistinde performansını yukarı taşımayı hedefliyor.

AA20 Mart 2026 Cuma 09:04
Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'da ikinci MotoGP sınavına çıkıyor
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun ikinci yarışında Brezilya'da piste çıkacak.

Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turu, 21 Mart Cumartesi TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 21.00'de koşulacak.

Kariyerindeki ilk MotoGP yarışına bu sezonun ilk etabı Tayland Grand Prix'inde çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, mücadeleyi 17. bitirdi.

Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezona galibiyetle başladı.

Prima Pramac Yamaha'nın sürücüsü Toprak, yarışı liderin 39.194 saniye gerisinde tamamladı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan

2. Pedro Acosta (İspanya): 20

3. Raul Fernandez (İspanya): 16

4. Jorge Martin (İspanya): 13

5. Ai Ogura (Japonya): 11

