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Spor

Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'daki yarışı ikinci tamamladı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda superpole yarışında birinci, hafta sonunun son yarışında ise ikinci olarak podyuma çıktı.

AA5 Mart 2023 Pazar 10:35 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'daki yarışı ikinci tamamladı
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Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı Pertamina Mandalika Pisti'nde gerçekleştirildi.

İkinci yarış öncesinde TSİ 05.30'da başlayan superpole yarışını Pata Yamaha Prometeon takımıyla birinci bitiren Red Bull sporcusu Toprak, bu sezonun ilk zaferini kazandı ve ana yarışa pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Superpole yarışındaki birinciliğinin ardından Toprak, pistte bir süre ay-yıldızlı bayrakla sürüş gerçekleştirdi. Endonezyalı yarış severler Toprak'a büyük sevgi gösterisinde bulunurken, bir grup seyirci de Toprak'ın ismindeki harfleri tişörtlerine bastırarak seyirci alanında milli sporcu için tezahürat yaptı.

TSİ 08.30'da başlayan hafta sonunun 21 turluk ikinci yarışında yedi tur koşulurken Toprak birincilik için Michael Ruben Rinaldi ile mücadele etti. Bu turda diğer sporcular arasında yaşanan bir kaza nedeniyle kırmızı bayraklar kaldırıldı ve yarış bir süre durduruldu.

Sporcuların sağlık kontrollerinin ve gerekli çalışmaların ardından daha sonra yarış kaldığı yerden 14 tur üzerinden yeniden başlatıldı.

Pata Yamaha Prometeon takımıyla Toprak, damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyumdaki yerini aldı. Ducati pilotu Alvaro Bautista yarışı birinci sırada tamamlarken, Honda takımından Xavi Vierge üçüncü oldu.

Bu sonuçların ardından pilotlar genel klasmanında Ducati pilotu Alvaro Bautista 112 puanla birinci, Yamaha'dan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 75 puanla ikinci, bir başka Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 70 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

Şampiyonada sonraki yarış, 21-23 Nisan tarihlerinde Hollanda'da gerçekleştirilecek.

  • Toprak Razgatlıoğlu
  • Dünya Superbike Şampiyonası
  • Endonezya

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