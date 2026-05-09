İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Toprak Razgatlıoğlu, Fransa sprintinde 14. sırada
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa sprintinde 14. sırada

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Fransa Grand Prix'sindeki sprint yarışını 14. sırada tamamladı. Le Mans'taki mücadeleyi Jorge Martin kazanırken, ana yarış yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa sprintinde 14. sırada
ABONE OL

Motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. etabındaki Fransa Grand Prix sprint yarışında 14. oldu.

Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde, 27 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda, 19:46.830'luk derecesiyle Aprilia Racing takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, birinci sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 14. bitirdi.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Fransa Grand Prix'i, yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

  • Toprak Razgatlıoğlu
  • Fransa Grand Prix
  • Jorge Martin

ÖNERİLEN VİDEO

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.