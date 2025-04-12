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Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 4. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında 4. oldu.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 4. oldu
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Assen şehrindeki 4,54 kilometrelik TT Circuit Assen Pisti'nde düzenlenen yarışların birincisi sona erdi.

Rokit BMW takımı pilotu Toprak, yarışı 4. sırada tamamladı ve kürsüye çıkamadı. Yarışta yer alan bir başka Türk sporcu Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise 5. turda geçirdiği kaza sonucu yarış dışı kaldı.

Hollanda'daki ilk yarışı Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega 1'inci, Pata Maxus Yamaha'dan Andrea Locatelli 2'nci, Barni Spark Racing'den Danilo Petrucci ise 3'üncü sırada bitirdi.

Bulega puanını 136'ya yükseltti ve genel klasmanda liderliğini sürdürdü. Toprak Razgatlıoğlu ise 95 puanla ikinci sırada yer aldı. Bahattin Sofuoğlu da 7 puanla 18. sırada bulunuyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ikinci yarışı yarın gerçekleştirilecek.

  • Toprak Razgatlıoğlu
  • Superbike Şampiyonası
  • Hollanda Yarışı

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