Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'ye geçiş süreci, test sürüşlerindeki izlenimleri, hedefleri ve desteklediği takım Beşiktaş'a ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. MotoGP'ye uyum sürecinde olduğunu ve yeni motosiklete adapte olmaya çalıştığını belirterek sözlerine başlayan Razgatlıoğlu, "MotoGP süreci ilk sene zor olacak. Çünkü zorlu bir sürecin bizi beklediğinin farkındaydık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlk sene zor olacak ama 2027 hedeflerimize kavuşacağımız yıl olacak. İnşallah bunu hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

"İLERLEYEN ZAMANDA HER ŞEY DAHA FARKLI OLACAK"

Superbike ile MotoGP'nin sürüş karakteri ve hissiyat açısından tamamen farklı olduğunu aktaran Razgatlıoğlu, "Superbike ve MotoGP bambaşka. Ona alışma süreci uzun sürecek ama inanıyorum ki en kısa sürede adapte olacağız. Yamaha motosikleti ilk defa V4'e geçti. Onlar da geliştirme aşamasındalar. Aslında her şey dört dörtlük değil. İlerleyen zamanda her şey daha farklı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Bulunduğum konumdan çok mutluyum ama benim için her zaman bir numara olan şey başarı"

Bulunduğu konumdan mutlu olduğunu ancak kendisi için asıl önceliğin her zaman başarı olduğunu ifade eden 29 yaşındaki sporcu, "MotoGP motorunu sürmek bambaşka bir duygu. Herkesin çocukluk hayali MotoGP motosikletini sürmek. İlk hissiyat, düzlüğe çıktığında o motorun hızı. Superbike'a göre çok daha hızlı bir motosiklet. Bu, insanı daha çok etkiliyor diyebilirim. Şu an bulunduğum konumdan çok mutluyum ama benim için her zaman bir numara olan şey başarı. İnşallah başarı geldiği zaman daha çok keyif alacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"4-5 YARIŞ SONRA HER ŞEYİN DAHA FARKLI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Başarılı sporcu, MotoGP'de yeni sezona uyum sürecini hakkında ise, "4-5 yarış sonra her şeyin daha farklı olacağını düşünüyorum. Tabii daha buna var. Çünkü adapte olduğum zaman her şeyi daha hakim bir şekilde yöneteceğiz. Şu an testlerde, daha iyi olması için çok farklı şeyler deniyoruz. Net yolumuzu bulamadık. Bunu zamanla daha da geliştireceğiz. İnşallah istediğimiz gibi ilerleriz" cümlelerine yer verdi.

"İNŞALLAH TEKRAR BİR BOŞLUK BULURSAM MAÇLARA GİTMEYE BAŞLAYACAĞIM"

Yoğun programına rağmen fırsat buldukça Beşiktaş'ın maçlarını takip ettiğini de belirten Toprak, "Transferleri gördüm ama çok takip edemediğim için net bir şey söylemeyeyim. Çok fazla vaktim olmuyor, özellikle MotoGP'ye geçtiğimden beri. Beşiktaşlıyım ancak zaman buldukça takip edebiliyorum, maçları izleyebiliyorum. İnşallah tekrar bir boşluk bulursam maçlara gitmeye başlayacağım" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH MOTOGP'DE ŞAMPİYON OLURSAK, MOTOGP MOTORUYLA SAHAYA GELİRİZ"

2025 Dünya Superbike şampiyonluğunun ardından 2 Kasım'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde motosikletiyle sahaya çıkarak tribünleri selamlamasıyla ilgili hislerini paylaşan Razgatlıoğlu, "Heyecanlıydı. Tribündeki herkesin sana bakıp alkışlaması birazcık stresliydi. Mutlu oldum, çok teşekkür ederim Beşiktaş ailesine. Orada o anı yaşamak bambaşka bir duyguydu. İnşallah ilerleyen yıllarda MotoGP'de şampiyon olursak, MotoGP motoruyla sahaya geliriz" diyerek sözlerini tamamladı.