Toprak Razgatlıoğlu: İnşallah dünya şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz

Milli motosikletçi ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonluğu için geri sayıma başladı. Portekiz'de Estoril'de geçen hafta sonu yaşanan heyecanda şampiyonluğa yaklaşan başarılı yarışçı, bu hafta sonu ise İspanya'nın Jerez kentinde mutlu sona ulaşmak istediğini belirterek, "Hem kendimi hem de herkesi şaşırtarak dünya şampiyonluğu ünvanını neredeyse aldık diyebilirim. Almadığımız için şu an net bir şeyler söyleyemiyorum. İnşallah bunu cumartesi günü tekrar anlatırım. Gerçekten heyecanlı bir hafta sonu bizi bekliyor. Bütün Türkiye ve motosiklet camiası neredeyse kilitlendi. Hafta sonunu iple çekiyorlar. İnşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda (WSSP) mücadele eden Milli motosikletçi ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonanın 12'nci ve son etabı olan İspanya'daki Jerez yarışı öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

'CUMARTESİ GÜNÜ EĞER BİRİNCİ YARIŞI İLK 3'TE BİTİRİRSEK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETMİŞ OLUYORUZ'

Dünya şampiyonluğuna adım adım yaklaştığını ifade eden Toprak Razgatlıoğlu, "Estoril'de aslında yüzde 100 her şey istediğimiz gibi gitmedi. Çünkü 3 birincilik hedefimiz vardı. 2 birincilikle oradan ayrıldık diyebilirim. 3 birinciliği neredeyse burun buruna farkla kaybettik. Kısa yarış olduğu için puan farkı çok ufaktı. Büyük bir kaybımız olmadı. Aslında hafta sonu 3 tane birincilik elde etmek bizim en büyük hedefimizdi. Yine de mutlu ayrıldık. Şampiyona ile alakalı çok önemli puanlar topladık. Ve şimdi İspanya Jerez'e geldik. Bu hafta sonu sezonun son yarışını yapacağız ve şampiyonluk yarışına çıkacağız. Cumartesi günü eğer birinci yarışı ilk 3'te bitirirsek dünya şampiyonluğunu ilan etmiş oluyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur, herhangi bir aksilik yaşamayız ve üçüncü değil de yarışı birinci bitiririz. Çünkü her zaman hedefimiz birincilik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dünya şampiyonluğu hedefimize son yarışta adım adım geldik diyebilirim. Bu sene başında aslında böyle bir hedefimiz yoktu. İlk seneden aslında BMW ile tamamen antrenman sezonu olacaktı bizim için. Hem kendimi hem de herkesi şaşırtarak dünya şampiyonluğu ünvanını neredeyse aldık diyebilirim. Almadığımız için şu an net bir şeyler söyleyemiyorum. İnşallah bunu cumartesi günü tekrar anlatırım. Gerçekten heyecanlı bir hafta sonu bizi bekliyor. Bütün Türkiye ve motosiklet camiası neredeyse kilitlendi ve hafta sonunu iple çekiyorlar. İnşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. BMW uzun yıllardan sonra iki tekerde dünya şampiyonluğu ünvanına sahip olacak. Bu da bizim için çok güzel bir şey. BMW ile beraber bunu başarmak gerçekten mutluluk verici" diye konuştu.

Odak noktasının İspanya'daki Jerez yarışı olduğunu ifade eden Razgatlıoğlu, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Şu anda öyle bir düşüncem yok. Ama şampiyonluk ünvanını aldıktan sonra orada birkaç düşüncemiz var. Şu an sadece odak noktamız dünya şampiyonluğu."

ESTORIL'DE NE OLMUŞTU?

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11'inci durağından zaferle ayrılmış, şampiyonluk şansını İspanya'ya bırakmıştı. Portekiz, Estoril'de gerçekleşen final yarışına 2'nci sıradan başlayan Razgatlıoğlu, en fazla 62 puan alınabilen hafta sonu yarışlarından 59 puanla ayrılmıştı. Genel klasmanda puanını 473'e yükselterek, en yakın rakibi Bulega ile puan farkını 46'ya çıkartan Milli motosikletçi ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonanın 12'nci ve son etabı olan İspanya Jerez'de birinci yarışı ilk 3'te bitirmesi durumunda dünya şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son etabı 18-20 Ekim'de İspanya Jerez'de koşulacak.