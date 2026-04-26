  • Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 19. oldu
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP İspanya yarışında 19. oldu. Yarışın galibi Alex Marquez oldu.

26 Nisan 2026 Pazar 23:41
Jerez'de gerçekleşen 2026 MotoGP İspanya Grand Prix'sinin kazananı Alex Marquez oldu. Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 19. sırada tamamladı.

Cumartesi günü sıralama turları ve sprint yarışı yapılırken, ana yarış pazar günü gerçekleştirildi ve sezonun 4. yarış hafta sonu da böylece geride kaldı.

Uzun tur cezasını çektikten sonra piste 21. sırada geri dönen ve yarışı bitirmeye odaklanan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 19. sırada gördü ve hafta sonunu puansız tamamladı.

Toprak'ın takım arkadaşı Jack Miller ise 18. oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esed'in katliamcısı Yusuf'un itiraf videosu! Suriye devlet televizyonunda yayımlandı

Kapat
Video yükleniyor...

