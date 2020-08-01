01 Ağustos 2020 Cumartesi 22:52 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 22:52

PATA Yamaha takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 5'inci cepten başladığı yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Büyük Britanyalı Scott Redding yarışın birincisi olurken, vatandaşı Jonathan Rea ikinci sırada yer aldı.

Salgın arasında kendisini hazır tuttuğunu belirten Razgatlıoğlu, "Bu çalışmaların karşılığını da podyumla aldık. Bu kadar uzun süreden sonra yeniden ritim tutturmak herkes için çok zor. O sebeple geri dönüş yarışında podyumu elde ettiğimiz için çok mutluyum. Her zaman söylediğimiz gibi bizim bir hayalimiz var. 2020 Dünya Superbike şampiyonu olmak. Bu hedefe bir adım daha yaklaştığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Şampiyonada İspanya etabının ikinci yarışı, yarın (2 Ağustos) TSİ 15.00'te yapılacak.

Sürücüler klasmanı

1. Scott Redding: 64

2. Alex Lowes: 58

3. Jonathan Rea: 52

4. Toprak Razgatlıoğlu: 50

5. Chaz Davies: 32