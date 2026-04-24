Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da piste çıkıyor

MotoGP'de ilk sezonunu geçiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 4. yarışında İspanya Grand Prix'sinde piste çıkacak.

AA24 Nisan 2026 Cuma 09:27
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 4. yarışında İspanya'da mücadele edecek.

Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde, 25 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sıralama turları, 25 Nisan Cumartesi günü TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 26 Nisan Pazar günü TSİ 15.00'de koşulacak.

Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı Tayland ve Brezilya'da yarışları 17. tamamladı.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'sini 15. bitirerek MotoGP kariyerindeki ilk puanını hanesine yazdırdı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 81 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 77

3. Pedro Acosta (İspanya): 60

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 50

5. Marc Marquez (İspanya): 45

