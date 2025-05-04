Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 2. oldu

İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki 3,768 kilometre uzunluğa sahip Cremona Circuit Strada Giuseppina Pisti'nde gerçekleştirilen yarış 23 tur üzerinden yapıldı.

Rokit BMW takımı pilotu Toprak, Superpole yarışını 2. sırada bitirerek ikinci ana yarışa ilk çizgiden başlama hakkı elde etti.

Yarışın hemen başında Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega'yı geçerek liderliğe yükselen Toprak, bu üstünlüğünü yalnızca 4 tur sürdürdü. Ardından liderliği geri alan Bulega, kalan turlarda pozisyonunu koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonunun ikinci yarışında da 2. sırayı alarak İtalya etabını çifte podyumla kapattı. Aruba Ducati'den İspanyol Alvaro Bautista ise yarışı 3. sırada tamamladı.

Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan bir diğer Türk sporcu Bahattin Sofuoğlu ise damalı bayrağı 17. sırada geçti.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda Bulega, 198 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Toprak Razgatlıoğlu 164 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, Bautista ise 125 puanla Locatelli'yi geçerek 3. sıraya yerleşti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağı, 16-18 Mayıs tarihlerinde Çekya'da Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde koşulacak.