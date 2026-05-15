İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5541
  • EURO
    53,0418
  • ALTIN
    6650.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Toprak Razgatlıoğlu, Katalonya'da piste çıkacak
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Katalonya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 6. yarışında Katalonya'da mücadele edecek.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 10:23 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu, Katalonya'da piste çıkacak
ABONE OL

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 6. yarışı için Katalonya'da piste çıkacak.

Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 17 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te koşulacak.

Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı Tayland ve Brezilya'da yarışlarını 17. tamamladı.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'sini 15. bitirerek MotoGP kariyerindeki ilk puanını hanesine yazdırdı.

Sezonun dördüncü etabı İspanya Grand Prix'sini 19. sırada bitiren 29 yaşındaki Toprak, beşinci etap olan Fransa Grand Prix'sini ise 13. sırada tamamladı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 128 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 127

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 84

4. Pedro Acosta (İspanya): 83

5. Ai Ogura (Japonya): 67

20. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4

  • Toprak Razgatlıoğlu
  • MotoGP
  • Katalonya Yarışı

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.