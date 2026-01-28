İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4169
  • EURO
    52,0781
  • ALTIN
    7360.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Toprak Razgatlıoğlu Malezya'da ''MotoGP'' testi için gaza basacak
Spor

Toprak Razgatlıoğlu Malezya'da ''MotoGP'' testi için gaza basacak

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 27 Şubat'ta başlayacak MotoGP kariyerinin ilk sezonu öncesinde Malezya'da yarın test için gaza basacak.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 12:25 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu Malezya'da ''MotoGP'' testi için gaza basacak
ABONE OL

MotoGP'de ilk yarışına 27 Şubat'ta Tayland'da Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing ile başlayacak Toprak, öncesinde 29 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Malezya Sepang Uluslararası Pisti'nde test yarışlarında piste çıkacak.

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonluğu'nun ardından MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu ünvanının da sahibi olacak Toprak, Sepang'daki testlerde İtalya merkezli Pramac Racing motosikletiyle uyumunu artırmaya ve yarış temposunu geliştirmeye odaklanacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de Pramac Yamaha ile 2026 sezonunda kullanacağı yeni motosiklet ve renk düzeni, İtalya'nın Siena kentinde tanıtılmıştı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de Antalya'nın plaka numarası 07 ile yarışacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021, 2024 ve 2025 yıllarında kazandığı üç dünya şampiyonluğunun ardından MotoGP kariyerindeki ilk mücadelesini 27 Şubat'ta Tayland'da verecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk İHA'sı tarihe geçti: KARGU sürüsünden hedefe nokta atış

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.