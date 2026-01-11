Toprak Razgatlıoğlu: MotoGP'de ilk sene öğrenme ancak 2027 çok farklı olacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen törenle sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu yıl MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Razgatlıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"2027 TAMAMEN FARKLI OLACAK"

MotoGP'de yarışacak ilk Türk olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Toprak Razgatlıoğlu, "Zorlu bir süreç. MotoGP bambaşka bir yer. İlk senemiz tamamen öğrenme yılı olarak geçecek ancak 2027'de her şey tamamen farklı olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MALEZYA'DA 6 GÜNLÜK BİR TEST OLACAK"

MotoGP sezonunun başlamasına az kaldığını ve Malezya'da testlere başlayacağını anlatan Razgatlıoğlu, "Şu an Türkiye'de testlerimizi yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Malezya'daki testi bekliyoruz. 6 günlük bir test olacak. Orada motosiklete daha çok alışmaya çalışacağız. Motosikletin üzerinde ne kadar vakit geçirirsek o kadar çok alışırız. Sezon başlamadan önce ne kadar çok yol katedebilirsek o kadar iyi olacak" diye konuştu.

"2027'DE BİR ŞAMPİYONLUK DAHA GÖREBİLİRİZ"

MotoGP'de lastiklerin farklı olduğunu ve buna alışmak içinde çaba sarf ettiğini belirten milli motosikletçi, "MotoGP'de farklı marka lastik kullanılıyor. Superbike'de Pirelli marka lastikle yarıştım ve lastiği çok iyi bildiğim, lastik farkını hissettiğim için o lastik bizim için daha iyi olacak. Bu sene MotoGP'deki lastiğe alışma sürecimiz olacak, çünkü çok farklı. Ancak 2027'de çok daha farklı olacak. İnşallah 2027'de bir şampiyonluk daha görebiliriz. Bu en büyük hayalimiz" ifadelerini kullandı.