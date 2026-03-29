Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin sprint yarışını tamamlayamadı

Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. etabı olan ABD Grand Prix sprint yarışında motosikletindeki mekanik problem nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı.

29 Mart 2026 Pazar 00:10
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. etabı olan ABD Grand Prix sprint yarışında Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, motosikletindeki mekanik problem nedeniyle yarışı bıraktı.

Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 20:19.54'lük derece elde eden Aprilia Racing takımının İspanyoıl sürücüsü Jorge Martin, birinci sırayı aldı.

Martin, yarış sonrasında kutlama yaparken motosikletinden düşmesine rağmen herhangi bir sakatlık yaşamadı.

Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, motosikletindeki mekanik problem nedeniyle 4. turda bıraktı.

ABD Grand Prix'i, yarın TSİ 23.00'de koşulacak.

