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Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de ilk yarışı podyumda tamamladı

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin ikinci durak noktasında ilk yarışı podyumda tamamladı.

DHA29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:31 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:31
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Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun ikinci durak noktasında podyuma ulaştı. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Portekiz'deki Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta ikinci oldu. Yarışa 4. cepten başlayan başarılı sporcu, ilk viraj sonunda ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

Yarış boyunca bu konumunu koruyan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti. Razgatlıoğlu böylece 2021 sezonunun kendisi adına ikinci podyumuna erişmiş oldu. Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü yarışı yarın TSİ 16.00'da yine Estoril Pisti'nde koşulacak.

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