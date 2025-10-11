İSTANBUL 17°C / 10°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de siftahı yaptı
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de siftahı yaptı

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağında Portekiz'de ilk yarışta Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.

11 Ekim 2025 Cumartesi 17:30
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de siftahı yaptı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 11. ayağında Portekiz'de ilk yarışta birinci oldu.

Genel klasmanda 548 puanla birinci sıraya yerleşen Toprak, ikinci Bulega ile puan farkını da 41'e yükselterek şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun sondan bir önceki etabında hafta sonunun 20 turluk ilk yarışı Estoril Pisti'nde gerçekleştirildi.

ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İtalyan Nicolo Bulega ile büyük çekişme yaşadığı yarışta son tura çok rahat girdi ve damalı bayrağı ikinci Bulega'nın 1.948 saniye önünde bitirdi.

Bu sezonki 20. galibiyetini kazanan dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'de İstiklal Marşı'nı bir kez daha dinletti ve yarışın ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.

Estorol'di ilk yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci sırada, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista da üçüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçla genel klasmanda 548 puanla birinci sıraya yerleşen Toprak, ikinci sıradaki Bulega ile puan farkını da 41'e yükselterek (507) şampiyonluk için avantaj yakaladı. Genel klasmanda 284 puanla Barni Spark Racing takımından İtalyan Danilo Petrucci de üçüncü sırada bulunuyor.

Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda Estoril'de ilk yarışı, 18. sırada bitirdi.

Sporcular, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarın TSİ 16.00'da hafta sonunun ikinci yarışında gaza basacak.

