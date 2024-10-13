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Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Superpole yarışında ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağında Superpole yarışını ikinci sırada bitirdi.

AA13 Ekim 2024 Pazar 14:59 - Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Superpole yarışında ikinci oldu
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2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan bir önceki etabı, 4,182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Estoril'de bugünkü ana yarış öncesinde 10 turluk Superpole yarışında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışın başından itibaren son anına kadar lider götürdüğü turlarda, son turda şampiyonluktaki en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'ya bitiş çizgisine çok az bir fark kala saniyenin binde 3'lük farkıyla (0.003) geçildi ve Superpole yarışını ay-yıldızlı sporcu ikinci sırada tamamladı.

Superpole yarışını Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega, son turda bitiş çizgisine çok az metreler kala Toprak'ı saniyenin binde 3'lük farkıyla geçerek birinci sırada, Ducati'nin İspanyol pilotu Alvaro Bautista da damalı bayrağı üçüncü sırada geçen isim oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Zor bir yarıştı, her tur kendimi zorladım, Bulega da güçlüydü. Bulega'ya tebrikler, son virajda lastik biraz patinaj yaptı iyi bir hızlanma yapamadım, ikinci oldum ama bir yarışım daha var orada en iyisini yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Bu sonuçlarla genel klasmanda 448 puanla ilk sırada yer alan ve en yakın rakibinin 41 puan önünde bulunan Toprak, sezon şampiyonluğu için avantajını korudu. Nicolo Bulega ise genel klasmanda 407 puanla ikinci sırada yer alırken, Alvaro Bautista da 340 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Estoril'de bugün TSİ 16.00'da hafta sonunun 21 turluk ikinci ana yarışına çıkacak olan Toprak'ın, şampiyonluk ilanı için bu hafta sonunda puan farkını en yakın rakibiyle 62'ye çıkarması gerekiyor.

  • Toprak Razgatlıoğlu
  • Superpole
  • 2024 Dünya Superbike Şampiyonası

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