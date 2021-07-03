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Spor

Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluğa yürüyor

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin dördüncü durak noktasının ilk yarışında birinci oldu. İngiltere'deki Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta Razgatlıoğlu, 13'üncü sırada başladığı yarışta zorlu pist şartlarına ve güçlü rakiplerine rağmen damalı bayrağın altından birinci geçti. Toprak Razgatlıoğlu böylece bu sezonun ikinci birinciliğini alarak şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı.

DHA3 Temmuz 2021 Cumartesi 18:03 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 18:03
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Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun dördüncü durak noktasındaki ilk yarışta damalı bayrağın altından lider geçti. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, İngiltere'deki Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta birinci olarak 2021 sezonunda ikinci zaferini elde etti.

Islak zeminde yapılan sıralama turlarında geride kalan Toprak Razgatlıoğlu yarışa 13'üncü sırada başladı. Muhteşem bir start alan Razgatlıoğlu, rakiplerini birer birer geçerek üst sıralara tırmandı. Son dünya şampiyonu Rea'yı da daha 2'nci turun başında geçerek liderliği alan Pata Yamaha pilotu Razgatlıoğlu, yarışın geri kalanında liderliği hiç kimseye vermeyerek, damalı bayrağın altından birinci sırada geçti.

Toprak Razgatlıoğlu zorlu rakiplerine karşın elde ettiği bu zaferle sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Yarışın sonucuyla birlikte 154 puana yükselen Razgatlıoğlu, Rea ile arasındaki puan farkını 15'e indirdi. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin dördüncü durak noktasındaki ikinci yarış yarın 14.00'te koşulacak.

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